Trovato morto sotto il ponte: s'indaga sulla telefonata anonima e sulla droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - La telefonata anonima, i filmati delle telecamere e il mondo dello spaccio di droga. Ruotano attorno a questi tre elementi le indagini dei carabinieri per fare luceche unisce Lido Tre Archi a Porto Sant’Elpidio. In attesa dell’esito dell’autopsia che verrà eseguita elle prossime ore, gli investigatori dell’Arma si sono già mossi per comporre il mosaico degli elementi raccolti e fare una prima valutazione su quanto è successo.Il dato dal quale si parte è quello che esclude, fino a prova contraria, l’ipotesi di una morte violenta. Oleg Kuzumenko, 39 anni, ucraino, era un noto tossicodipendente con un passato lastricato di piccoli furti messi a segno per racimolare soldi per comprarsi le dosi. Sul corpo nessun segno di violenza.