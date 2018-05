La morte di Mithun: il Gip accoglie la richesta di archiviazione della procura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Il giudice Marcello Caporale ha sciolto le riserve e ha accolto la richiesta del Pm Alessandro Piscitelli per l'archiviazione del caso Mithun Rossetti. Il Gip ha quindi detto no ad ulteriori indagini chieste dai legali della famiglia del giovane studente per fare luce sulla morte del ragazzo trovato impiccato in un casolare a Porto Sant’Elpidio.La procurae aveva già chiesto che il caso fosse chiuso come suicidio ma la famiglia dello studente universitario si è sempre opposta a questa tesi e tramite gli avvocati Federico Valori e Rossano Romagnoli ha presentato opposizione che era stata accolta dal gip con una proroga delle indagini. Lo stesso magistrato l'altro ieri ha invece chiuso il caso.Non è eslcuso che la famiglia tenti la strada del ricorso.