FERMO - Altri due Codici Rossi per maltrattamenti in famiglia nel Fermano. I due episodi hanno interessato Monterubbiano e Montegranaro. Nel primo caso, i carabinieri hanno eseguito la misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da una donna della zona, vittima di comportamenti violenti da parte del coniuge. L’uomo, 55 anni, da mesi, secondo l’accusa, aveva messo in atto condotte aggressive verso la signora, che ha trovato il coraggio di denunciarlo. Il provvedimento è stato emesso dall’autorità giudiziaria, alla luce degli accertamenti effettuati dall’Arma. Militari impegnati sul fronte della violenza di genere anche nel territorio montegranarese, dove il personale della locale caserma ha indagato dopo la denuncia presentata da una giovane del luogo. La ragazza ha raccontato alle forze dell’ordine i maltrattamenti subiti da un 49enne, già noto per altri precedenti di polizia. I primi episodi sarebbero iniziati quasi un anno e mezzo fa, da agosto del 2021. In quel periodo, a causa della gelosia, avrebbe iniziato a tormentare la compagna con violenze sia fisiche che psicologiche. Un incubo a cui la giovane ha deciso di porre fine presentandosi dai carabinieri.



Il tema



Dal comando provinciale si torna a rimarcare l’importanza di denunciare episodi di violenza di genere. Sul tema, alla caserma di via Beni, è stato allestito anche un ambiente dedicato e protetto, per gestire al meglio le deposizioni delle donne vittime di violenza, dove si potrà trovare accoglienza senza avvertire il trauma del rapporto con gli investigatori. Dall’inizio del 2022, a livello nazionale, i reparti dell’Arma hanno lavorato su ben 13.744 atti persecutori e 18.833 maltrattamenti in famiglia. Numeri risalenti a fine ottobre, il cui totale è cresciuto già sensibilmente. Gli arrestati per atti persecutori e maltrattamenti sono oltre 4.300, ben 909 quelli per violenza sessuale.