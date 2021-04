Controlli nel Fermano su spostamenti vietati e persone a spasso senza mascherina, 11 multe dei carabinieri

FERMO - Proseguono i controlli dei carabinieri. Undici le persone multate per violazioni della normativa sul Covid.. In tutto controlli in 35 esercizi pubblici, parchi, giardini e altri luoghi di assembramento. Per quanto riguarda le multe cinque sono state effettuate dai militari di Montegranaro per persone sorprese fuori dal Comune di residenza.

Tre, invece, sono state pizzicate a Porto Sant’Elpidio di cui due perché passeggiavano senza mascherina non rispettando il distanziamento sociale. L’altra è stata sorpresa fuori dal suo Comune di residenza. Un caso analogo è avvenuto a Porto San Giorgio mentre a Servigliano i militari hanno multato altre due persone senza mascherine. Occhio quindi ai controlli anche nei prossimi giorni.

