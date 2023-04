FERMO - Cronoprogramma per i fondi Pnrr, l’Ast tira le somme sui lavori. Finora rispettate le scadenze, per «un risultato - osserva il direttore dell’Unità tecnica Alberto Franca - non scontato, considerata l’impennata dei prezzi sui materiali, insieme all’impegno di condurre 7 procedimenti per l’attuazione di 9 milioni e 620mila euro di finanziamenti. Un mix di attività professionali con il valido supporto di Rocco Tirabasso».

I cantieri

Gli interventi interessano le strutture sanitarie di Montegranaro, Fermo, Petritoli, Sant’Elpidio a Mare e Porto San Giorgio. Si prevede la realizzazione di due Cot, Centrale operative territoriali, entro il primo trimestre 2024. Per ciascuna delle due, a Montegranaro e nella sede di via Zeppilli a Fermo, saranno investiti 175mila euro per la riqualificazione degli interni e l’efficientamento energetico. I lavori sono in fase di contrattualizzazione. Termineranno invece entro la metà del 2026 quelli per le quattro Case di comunità. A Montegranaro il progetto prevede un miglioramento sismico dell’area per 2,2 milioni di euro; a Petritoli stesse opere per l’area destinata ai servizi sanitari per 1,5 milioni; idem a Sant’Elpidio a Mare per 2,4 milioni. I progetti di fattibilità tecnica ed economica sono stati approvati, di questi giorni il via libera al quarto progetto anche per il distretto sanitario di Porto San Giorgio, dove i 2.670.000 euro di finanziamento saranno destinati ad attività riabilitative in acqua. Terminato l’iter progettuale, seguirà l’assegnazione alle ditte esecutrici, selezionate da Invitalia. Il quadro degli interventi, fuori dal Pnee, si completa con i fondi del Piano nazionale complementare che ha assegnato 500mila euro all’Ast per l’efficientamento energetico del Dipartimento di prevenzione.

La direzione

«Mi complimento con l’ingegner Franca e con tutto il team dell’area tecnica – commenta il commissario straordinario Roberto Grinta –: sentiamo quotidianamente le preoccupazioni sullo stato di attuazione delle progettualità legate al Pnrr. Qui è stato svolto un grande lavoro di squadra».