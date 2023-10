FERMO - Violenti anziani di provincia tengono impegnati i carabinieri, alle prese con liti furibonde, minacce ed armi pericolose. Ben tre le persone denunciate negli ultimi giorni dai carabinieri della compagnia di Fermo. Tre casi, tutti nell’area calzaturiera, tra Montegranaro e Monte Urano, accomunate dall’età matura dei protagonisti.

I militari montegranaresi hanno denunciato per minaccia aggravata un 71enne, accusato di aver rivolto frasi aggressive e brandito un coltello davanti ad una vicina di casa, lamentando le deiezioni del suo cane. Di certo la sporcizia causata dai proprietari di animali da compagnia indispettisce, ma in questo caso il senso della misura è stato ampiamente superato.



I particolari

A Monte Urano, una donna, a seguito di un litigio familiare, aveva denunciato qualche tempo fa minacce e possesso illegale di armi di un anziano di 75 anni. In casa dell’uomo, il personale dell’Arma ha trovato un arsenale con 11 fucili da caccia e munizioni. Tutto legalmente detenuto, con tanto di licenza per il porto d’armi sportivo.



La matricola abrasa

Irregolare, invece, è risultata una carabina marca Shanghai 62, priva di matricola, come anche due bastoni animati non dichiarati. I militari hanno sequestrato tutto, sia gli articoli illegalmente detenuti, con tanto di provvedimento penale, sia quelle in regola, ma asportare per motivi di sicurezza. Restando a Monte Urano, denunciato anche un uomo di 80 anni, per minacce aggravate e porto non giustificato di strumenti atti ad offendere. A provocare la reazione scomposta dell’anziano sarebbero stati alcuni minorenni. Una discussione insignificante, che però ha fatto ribollire il sangue dell’ottantenne, portandolo ad impugnare un coltello dall’interno dell’auto. L’oggetto era detenuto legalmente, ma vista la condotta dell’uomo, i carabinieri hanno proceduto al sequestro.