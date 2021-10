Ragazzi in sala gioco senza mascherina, scattano le multe. Controlli a tappeto anche nei negozi

MONTEGRANARO - Malgrado le restrizioni siano sempre meno rigidi e gli ultimi dati abbastanza incoraggianti, proseguono i controlli per arginare il contagio. In azione 5 pattuglie dei carabinieri nei luoghi di aggregazione, parchi, giardini pubblici e, in tutto, anche 36 esercizi pubblici e commerciali. Sottoposti a controllo 164 veicoli e identificate 186 persone, di cui 8 multate a Montegranaro. Erano all’interno di 3 sale giochi della città senza la mascherina e senza osservare il distanziamento sociale.

Fra le altre operazioni dell’Arma, il blitz del Radiomobile a Porto San Giorgio dove è stato rintracciato un cittadino libico 31enne trovato in possesso di un portafoglio con documenti e alcune tessere bancomat rubate poco prima in una pizzeria a una cliente, Il giovane straniero è stato denunciato per ricettazione. Proseguono poi i controlli sulle persone gravate da misure limitative della libertà. Sempre il Radiomobile di Fermo ha denunciato un 51enne di Porto Sant’Elpidio che, malgrado fosse ai domiciliari su disposizione del tribunale di Ancona, non è stato trovato nella sua abitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA