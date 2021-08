Dalle minacce ai carabinieri all'automobilista ubriaco e drogato: caos dopo gli incidenti, scattano le denunce

FERMO I carabinieri del Radiomobile denunciano una persona per minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità e un’altra per guida sotto l’effetto di droga e alcol. Il primo caso riguarda un incidente di lunedì quando i militari, dopo uno scontro a Monte Giberto, hanno segnalato alla Procura un albanese 28enne di Monte Giberto.

Intervenuto sul luogo dell’incidente per prestare soccorso a un suo parente, per costringere i militari a non compiere gli accertamenti aveva iniziato a minacciarli, rifiutandosi poi di fornire i documenti. I carabinieri, dopo aver prestato soccorso ai feriti, lo hanno bloccato e portato in caserma. Qui la denuncia.

E dopo un altro incidente, avvenuto nei giorni scorsi questa volta a Sant’Elpidio a Mare, i militari, sempre del Radiomobile, hanno denunciato un 27enne di Sant’Elpidio a Mare che era rimasto ferito e trasportato al pronto soccorso di Fermo. Sottoposto agli accertamenti, è risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti (cannabis) e con un tasso di alcol nel sangue di oltre 5 volte superiore al limite massimo consentito. Per lui la denuncia e l’attivazione del procedimento amministrativo per la sospensione della patente di guida da parte del prefetto di Fermo. Neanche a dirlo, proseguiranno poi a tutto campo i controlli dei carabinieri, in particolare durante questo weekend di Ferragosto, con un servizio rafforzato per la notte più lunga dell’anno.

