Ubriachi in moto e in auto, doppio incidente nel Fermano: scattano le denunce dei carabinieri

FERMO - Finiscono fuori strada da soli con auto e moto: oltre ai danni fisici al corpo e quelli materiali alle vetture, dovranno anche rispondere di guida in stato di ebbrezza. Due rovinosi incidenti, a distanza di pochi giorni nel Fermano, tutti e due provocati dall’eccesso di alcolici. A ricostruire la dinamica di entrambi gli episodi i carabinieri di Fermo.

Gli incidenti

Il primo sinistro risale al 19 giugno a Monte Giberto. È il tardo pomeriggio quando un quarantenne del posto finisce in ospedale, dopo una scivolata sull’asfalto, mentre viaggia a bordo della sua potente moto, che lo disarciona. Nessun altro mezzo resta coinvolto, il centauro fa tutto da solo, perde il controllo della sua moto e striscia per decine di metri, poi termina la sua corsa fuori strada. Diversi i traumi e le contusioni in più parti del corpo, nessuna delle quali per fortuna fatale. Il ferito se la cava con una prognosi di 30 giorni, ma gli accertamenti ematici lo inguaiano. Il tasso alcolico è ampiamente sopra i limiti di legge: automatica la denuncia alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza. A qualche giorno di distanza, situazione simile, ma alla guida di un’auto, per un uomo a Montegranaro. Nel cuore della notte un 35enne finisce fuori strada lungo via Vecchia Porto, in territorio di Porto Sant’Elpidio. Anche lui fa tutto da solo, senza che altre vetture siano coinvolte nell’uscita dalla carreggiata. Sul posto una pattuglia della radiomobile di Fermo. I militari richiedono in pronto soccorso gli esami tossicologici, dove l’automobilista viene trasportato per le cure del caso. Il responso è impietoso: il tasso alcolico è oltre il triplo del limite di legge. Scatta così, anche per il montegranarese, la denuncia, insieme alla sospensione della patente di guida.