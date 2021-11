Minicar rubata a Caserta scoperta dalla Polstrada a un posto di blocco

FERMO - Una minicar è stata fermata dagli agenti della polizia stradale. Dopo il primo accertamento della documentazione del veicolo sembrava tutto in regola ma la professionalità dei poliziotti della Stradale ha messo in evidenza alcune anomalie risultanti dal documento di immatricolazione rispetto alle caratteristiche della minicar; piccoli dettagli derivati dal confronto tra il mese e l’anno di immatricolazione riportati e i particolari degli allestimenti interni, vetri, luci.

Le discrasie riscontrate hanno determinato l’approfondimento investigativo dal quale è risultato che la targhetta del numero di telaio era stata sostituita con una artefatta e di conseguenza la documentazione era stata falsificata. Dopo il primo passo, gli investigatori della polizia stradale hanno accertato che la minicar era stata rubata nel 2019 in provincia di Caserta e successivamente, in qualche modo, arrivata in provincia di Ancona nella quale l’attuale proprietario fermano l’aveva recentemente acquistata, per la figlia quattordicenne, al modico prezzo di 10mila euro. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

