FERMO - La squadra mobile fermana nella ha dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dal Tribunale di Fermo a seguito della indagine intrapresa a fronte di una denuncia per maltrattamenti formalizzata da un padre, stanco della violenza perpetrata dal figlio nei suoi confronti e nei confronti della madre.

Nella fattispecie l’uomo, emotivamente provato per la difficile situazione ha raccontato ai poliziotti di una difficile situazione familiare, un rapporto esasperato dai problemi legati alla dipendenza dalle sostanze stupefacenti del figlio, disoccupato. Dall’ attività investigativa condotta e dall’ ascolto dei testimoni è emerso che il giovane avanzava continue richieste di denaro al padre ed alla madre, verosimilmente per approvvigionarsi della sostanza stupefacente e i genitori, in più circostanze, negavano quei soldi al figlio proprio per tutelarlo ma tale diniego causava l’ira del giovane che in più occasioni minacciava i genitori aggredendo in più circostanze anche la madre.

I due genitori versavano in uno stato di paura e di disperazione nel terrore di peggiori conseguenze. Il tribunale ha quindi emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento con prescrizione di mantenersi ad una distanza minima di 300 metri, attraverso l’applicazione del braccialetto elettronico,