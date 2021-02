Niente Micam, salta la fiera delle scarpe di marzo: si dovrà puntare soltanto sul digitale

FERMO - È stata annullata l’edizione del Micam in programma dal 21 al 23 marzo. Le cause sono da ricercare nella situazione di incertezza che si è creata con la pandemia. Stop anche agli altri saloni in programma a Milano nella stessa data (Mipel, Lineapelle, TheOne e HOMI Fashion&Jewels). La comunicazione è arrivata ieri pomeriggio con una lettera inviata ai potenziali espositori della manifestazione e firmata dal presidente di Assocalzaturifici e Micam Siro Badon.

«Il Dpcm (in vigore) vieta le fiere in presenza fino al 5 marzo compreso e se anche dal 6 marzo ci verrà riaperta la possibilità di organizzare eventi fisici non crediamo di poter garantire né il livello qualitativo e di prestigio proprie di Micam né, ancora più importante, un afflusso di buyer da tutto il mondo che la nostra manifestazione ha sempre garantito agli oltre mille espositori in passato» si legge nella lettera che rimarca come sia la prima volta in 50 anni di storia «ma nonostante il nostro impegno e la nostra determinazione per rispetto ad aziende, visitatori, buyer, media e fornitori abbiamo dovuto prendere questa difficile decisione».

Badon ringrazia «le oltre 200 aziende che si erano iscritte per l’edizione di marzo» e annuncia il ritorno di Micam Milano Digital Show, che tra settembre e ottobre 2020 ha visto il coinvolgimento di oltre 2.500 buyer: «Avremo una grande edizione di MicamX, il laboratorio che già da diverse stagioni porta know-how e temi di innovazione specifici per la nostra industria calzaturiera». Quella dell’annullamento del Micam è una decisione che era nell’aria da diverso tempo.

«Troppa incertezza» commenta Valentino Fenni, vicepresidente di Assocalzaturifici e presidente dei calzaturieri di Confindustria centro Adriatico. «Non ci sono le condizioni per svolgerla regolarmente ed era moralmente complicato anche invitare un collega ad esporre senza sapere chi poteva venire a Milano e chi aveva voglia di venire al Micam» conclude. La prossima edizione del Micam è in programma a settembre e per Badon «sarà un vero momento di festa per la nostra industria».

