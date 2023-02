FERMO - Fermo sempre più città della ricerca. Proseguono infatti le attività del Fermo Tech, il centro di ricerca, al momento nei locali dell’ex Buc Machinery ed è destinato a entrare nell’ex mercato coperto, una volta che saranno terminati i lavori di riqualificazione. Un progetto che vede coinvolti da un lato l’assessorato alle Politiche del lavoro e Attività produttive, dall’altro quello alle Politiche comunitarie e Lavori Pubblici. «Fermo Tech – commenta l’assessore alle politiche del lavoro Annalista Cerretani – è un’eccellenza inestimabile da diversi punti di vista, sia considerando quello imprenditoriale che quello universitario. Fermo sarà hub di questa simbiosi tra imprese, università, enti, tutto in nome della ricerca e dello sviluppo». Un vero centro propulsore delle politiche del Lavoro e delle Attività produttive, quindi, che sarà dotato di spazi espositivi, aule per la formazione, locali e servizi riservati alle start up innovative.

La location

«Un palazzo del lavoro» lo definisce Cerretani, che ricorda che si troverà «nel centro storico, ma che sarà uno snodo prezioso per l’intera città». Capace anche di essere attrattivo sia a livello regionale che nazionale. Un centro di ricerca avanzato, quindi, voluto, si ricorda, in collaborazione con l’ateneo di Camerino e la Politecnica delle Marche, e con la partnership di otto imprese di cui sei provenienti dal territorio del Fermano. Lo scorso anno sono già stati presentati sei progetti di ricerca, studiati e sviluppati in base ad un’analisi effettuata sui numeri e sui bisogni delle aziende, per trovare soluzioni innovative dal punto di vista tecnologico, per tutte le fasi produttive. E Fermotech, come detto, è destinato a occupare la sua sede definitiva nell’ex mercato coperto, e a consolidare il proprio ruolo di polo di ricerca e sviluppo a servizio del territorio. Polo di ricerca e innovazione, ma anche spazio per eventi, manifestazioni e vetrina per le eccellenze del territorio. Prevista l’apertura del Fermo Tech in piazzale Azzolino entro l’anno in corso, con i lavori che, come ricordato alcuni giorni fa dal Comune, procedono spediti. «Passo dopo passo – commentava l’assessore ai Lavori Pubblici e Politiche Comunitarie, Ingrid Luciani – il lavoro di recupero dell’ex mercato coperto continua, per raggiungere l’obiettivo prefissato che porterà il citato centro polivalente moderno e al servizio del territorio».

Gli stralci

Completamento della copertura (il primo stralcio), finiture interne e impianti sono gli interventi che si stanno effettuando al momento. Poi si passerà al secondo stralcio del primo lotto, che vedrà completate le opere strutturali su tutto l’immobile, e le finiture sul piano intermedio. Nei giorni scorsi, poi, è stata aggiudicata la gara per il secondo lotto, che prevede le finiture nel piano seminterrato, gli impianti e l’efficientamento energetico. Iti Urbani, ma anche fondi Pnrr sull’immobile, si ricorda, con i quali si procederà anche al miglioramento dell’accessibilità. Luciani e Cerretani, insieme nel seguire il progetto, ci tengono a «ringraziare gli uffici comunali per il lavoro e il coordinamento che stanno facendo».