Medico di 41 anni trovato morto in casa, Scoperta choc di un amico, ipotesi suicidio

FERMO - Un medico di Fermo di 41 anni, L.U. le sue iniziali, è stato trovato nel suo appartamento, all'ultimo piano di una palazzina. La scoperta è stata fatta da un amico che ha subito lanciato l'allarme. La prima ipotesi è che si sia trattao di suicidio. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde di Fermo e la polizia di Fermo ma per il medico ormai non c'era più nulla da fare. Gi agenti della questura hanno avviato le indagini di rito per ricostruire quanto è successo.