Maturità, la carica dei cento e lode: «La pandemia ci ha aiutato a crescere»

FERMO - Prima il sospiro di sollievo. L’uscita, l’ultima, dalla scuola dove hanno passato cinque anni della loro vita. Poi, la gioia grande, che compensa levatacce e notti insonni, ansie e mal di pancia. Di aver preso il massimo dei voti, c’è chi l’ha saputo da un amico, perché l’emozione era troppa per controllare da solo, e chi è rimasto per ore con gli occhi incollati al registro elettronico.



Perché, salvo rare eccezioni, i “quadri” appesi alle porte d’ingresso delle scuole, ormai, sono solo un ricordo. Loro, i più bravi, non si scompongono. Qualcuno il cento e lode se l’aspettava. Altri ci speravano. Leonardo Ragni un po’ una, un po’ l’altra. È di Martinsicuro e la maturità l’ha fatta al Liceo artistico Preziotti Licini di Porto San Giorgio. «Non faccio mai pronostici. Mi aspettavo di dare molto all’esame, ma il cento e lode è stato una sorpresa», dice. Sul suo futuro, il ragazzo non ha le idee chiare. «Devo ancora decidere – spiega –, per adesso penso a riposarmi e a lavorare un po’».

Dei cinque anni passati a scuola si porta dietro «il bagaglio culturale arricchito». Degli ultimi due, quelli del Covid, «le opportunità per riflettere sui miei progetti, perché non tutto il male viene per nuocere». La pensa così anche la fermana Mikela Rutili, che è stata la prima della sua scuola alle prese con la maturità. Il cento e lode al Liceo classico Caro le ha fatto bene. L’ha resa più sicura e orgogliosa di sé. «Difficilmente sono soddisfatta di quello che faccio – dice –, cerco sempre di alzare l’asticella. Essermi resa conto che ci sono persone che hanno creduto in me, come i professori, i compagni e gli amici, mi ha reso felice».

Che aveva preso il voto che tutti i maturandi sognano gliel’hanno detto i compagni di classe. Lei s’è presa un attimo, poi ha controllato di persona ed è stato «un susseguirsi di emozioni. Che farà da grande ancora non l’ha deciso. «Sto andando per esclusione – spiega –, ma so di avere diverse possibilità, perché la scuola mi ha permesso di trovare la chiave di lettura anche per le materie scientifiche». Nessun dubbio, invece, per Riccardo Zagaglia, che si iscriverà a Ingegneria delle automazioni ad Ancona. Proseguendo, così, il percorso cominciato all’Iti Montani. È di Corridonia. Il cento e lode neanche lui se l’aspettava, «anche se un po’ ci speravo».



«Avevo il massimo dei crediti – racconta –, mi sono detto “manca un ultimo sforzo” e ce l’ho messa tutta». L’esame col solo colloquio orale l’ha apprezzato. «In fondo – dice –, è stato il primo di una lunga serie. Più prove avrebbero aumentato l’ansia e non so quanto sarebbe stato utile». Messi da parte i libri, adesso è tempo di riposo. Di mare. E di vacanze con gli amici. Fino all’inizio della nuova avventura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA