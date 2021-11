Addio Mario, biologo, presidente del club dei tifosi. Scarfini è il papà di Alberto, assessore comunale

FERMO - Un malore improvviso ha tolto all’affetto dei suoi cari Mario Scarfini, 70 anni, padre di Giacomo e Alberto, quest’ultimo assessore allo Sport e Bilancio del comune di Fermo. Una scomparsa, quella del dottore, che lascia sgomenta tutta la città di Fermo e non solo, essendo un uomo molto conosciuto. Il dottor Scarfini, biologo, infatti, era titolare e direttore del laboratorio analisi San Giorgio, che si trova nella centralissima via Mazzini a Porto San Giorgio. Accanto al suo lavoro coniugava una forte passione per la Fermana e la montagna. «Per me – ricorda il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro – era innanzitutto una figura molto familiare, lo conoscevo da una vita. Se ne va inaspettatamente un grande fermano che ha fatto tanto per la città e nel mondo dell’associazionismo. Ricordo l’impegno che Mario metteva in quello che faceva, da un lato con garbo dall’altro anche con molta concretezza». Come detto, innanzitutto, nel mondo gialloblu. Ai tempi della Fermana in serie B, infatti, era stato coordinatore dei club dei tifosi canarini. E proprio il club canarino, ha affidato a Facebook il proprio messaggio corale di cordoglio: «La Fermana è in lutto per la morte di Mario Scarfini. Il presidente Umberto Simoni, il Patron Maurizio Vecchiola, il direttore generale Fabio Massimo Conti e tutti i tesserati della Fermana, si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia Scarfini per la scomparsa del padre Mario, storico tifoso, e presidente del centro coordinamento club canarini». Mario Scarfini, poi, metteva un grande impegno per coltivare la passione per la montagna, insieme al Cai, della cui sezione di Fermo era socio e di cui in passato è stato pure presidente. «Mario Scarfini – prosegue il sindaco Paolo Calcinaro – era una persona da cui non abbiamo che da imparare. Un uomo che ci lascia in eredità due figli, Giacomo e Alberto. Immagino che quest’ultimo abbia ripreso da Mario lo spirito del suo prodigarsi per la città». Una scomparsa così improvvisa che ha colpito la città, che unanime si stringe attorno alla famiglia in questo grande momento di dolore. “Piazza Pulita”, innanzitutto, nelle cui fila Alberto Scarfini è stato rieletto l’anno scorso, con i consiglieri e gli altri assessori che danno la loro vicinanza a lui e a tutta la famiglia. E anche “Non mi Fermo” ha voluto manifestare all’assessore Scarfini la propria vicinanza «colpiti per la grave perdita del caro papà».

Chiara Mor

