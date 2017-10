Irrompe in due tabaccherie Una rapina va a segno Ora è caccia al bandito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Bandito scatenato sulla costa fermana dove sono state compiute due rapine ma una sola andata a segno. A Marina Palmenese un bandito ha assaltato la tabaccheria di via della Libertà. A entrare in azione è stato un giovane che ha fatto irruzione con il volto travisato da passamontagna e ha ordinato alla commessa di consegnarle il denaro della cassa. La commessa ha avuto quache difficoltà ad aprire la cassa e il bandito si è innervosito, quindi ha arraffato il registratore e si è dato alla fuga. I testimoni dicono di aver visto quel giovane girovagare poche ore prima a Marina Palmense in sella a una bici. E c'è anche chi avrebbe visto anche un coltello.Gli inquirenti non esludono che il bandito possa essere lo stesso che pochi minuti prima ha tentato il colpo in un'altra tabaccheria in via Rossini, nel quartiere sud di Porto San Giorgio dove però il rapinatore ha trovato pane per i suoi denti. La titolare infatti ha reagito minacciandolo con un righello ed è così riuscita a metterlo in fuga. Indagano polizia e carabinieri.