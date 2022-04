Marina Palmense, la ciclabile illuminata con lampioni a led: sarà tutto pronto prima dell'inizio dell'estate

FERMO - Sarà a led la pubblica illuminazione che verrà realizzata lungo il tratto di ciclabile di Marina Palmense. Il progetto definitivo è stato approvato dalla giunta fermana e sarà finanziato, spiega l’assessore ai lavori pubblici, Ingrid Luciani, «con fondi della legge 160 del 2019 che con l’arrivo del Pnrr sono confluiti in una delle missioni del citato Pnrr».

La missione in questione è la seconda e appartiene alla rivoluzione verde e transizione ecologica, con specificazione per la tutela del territorio e riguarda, appunto, gli “Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”. Con questo progetto, i cui lavori, per complessivi 65mila euro, dovrebbero partire entro il 15 settembre, stando alla programmazione, si andrà ad illuminare «il tratto di ciclabile che va dal ponte fino ai casotti pescatori che a Marina Palmense sono poco oltre il campo da rugby», prosegue l’assessore.



Un’opera di urbanizzazione primaria, quindi, che prevede la realizzazione della pubblica illuminazione, come detto sulla ciclabile. Circa 800 metri di lunghezza di cui parte è stata già realizzata e parte è in via di ultimazione. Quel tratto all’interno del quale è prevista la ciclovia adriatica e che si ricollegherà con il ponte sull’Ete. Per la ciclabile di Marina Palmense, mancheranno poi i metri residui che vedranno la luce dopo il completamento del ponte. I lavori per completare il ponte ciclopedonale, inserito anch’esso nella ciclovia, come noto sono stati consegnati poco tempo fa. Da circa dieci giorni, per l’esattezza, e al momento non ci sono grosse novità. La rete temporanea di imprese, formata da La Nuova Metallurgica di Ascoli Piceno e la Procaccia Costruzioni di Penna Sant’ Andrea in provincia di Teramo, al momento «sta realizzando la parte strutturale per cui per ora non si vedrà molto dell’avanzamento dell’opera».

Ricordiamo che per essere completato bisognerà installare le arcate in acciaio e il montaggio degli elementi per ultimare i lavori. Il ponte principale, i ponti in acciaio, i muri, le due piste ciclabili annesse (a Porto San Giorgio sud e appunto a Marina Palmense, per 400 metri circa) sono infatti già stati realizzati. Come presentato nelle scorse settimane tutta la costa da Marina Palmense a Tre Archi sarà coperta da pista ciclabile. La sta completando Porto San Giorgio, e la sta completando pure Fermo.

A Lido di Fermo, infatti, dove le ruspe sono già da tempo in azione, sono stati completati i lavori di definizione degli spazi. «Abbiamo asfaltato già la pista ciclabile – spiega ancora la Luciani – e dovremo montare i cordoli». Sono già stati ordinati, sono in via di ultimazione e dovrebbero arrivare nelle disponibilità del cantiere già dalla prossima settimana, momento in cui dovrebbe anche partire il relativo montaggio per renderla totalmente sicura e a norma.



Nel periodo di Pasqua è prevista una sospensione momentanea dei lavori che dovrebbero terminare prima dell’estate.

