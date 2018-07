Bagnino pesca una spigola di oltre otto chili sulla riva di Marina Palmense

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermo Un po’ di fortuna, un po’ di abilità, e la pesca da record è servita. E’ quella riuscita ad Alfredo Camarri, bagnino al camping village Girasole di Marina Palmense. L’uomo era in servizio quando si è accorto di uno strano movimento di curiosi nei pressi della riva che indicavano qualcosa nell’acqua. Avvicinandosi ha notato un grosso pesce che si era spinto fino al bagnasciuga, forse perché ferito. Solo con le mani ed aiutandosi con un retino è riuscito ad afferrarlo ed a tirarlo fuori dall’acqua. Si trattava di una enorme spigola da ben 8,3 chilogrammi. Un esemplare di dimensioni fuori dal comune che pescatori di lungo corso hanno sognato di catturare invano, magari per anni, e che invece al bagnino del villaggio vacanze sulla costa fermana è capitato quasi per caso. Immancabile la foto di rito dopo la singolare pesca, davanti agli sguardi incuriositi, e magari un po’ invidiosi, di decine di bagnanti.