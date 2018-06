Margherita nasce in casa: il papà guidato al telefono dall'operatrice 118

di Lolita Falconi

FERMO La piccola Margherita sta benone. Ora è nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Fermo, coccolata, accudita e già famosa per essere una... super velocista. Doveva arrivare al Murri, secondo i piani dei suoi genitori, nel grembo materno per poi nascere, come sempre accade, con l’assistenza e il supporto di tutto lo staff sanitario. Invece la bambina ha avuto fretta di venire al mondo al punto di non aver dato il tempo a mamma e papà neppure di partire da casa alla volta del nosocomio. È nata l’altra notte, all’una e quaranta, e suo padre Enrico, avvocato, si è improvvisato ostetrico dando man forte a mamma Annalisa, guidato passo passo via telefono da un’operatrice del 118. Una favola incredibile e a lieto fine. «Ancora sono frastornato - racconta Enrico Rossi, 33 anni - è successo tutto all’improvviso».