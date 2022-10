FERMO - Dopo alcuni mesi dal primo incontro, seguiti da un periodo di conoscenza prima e di studio e progettazione poi, Alessandra Alessandrini Gentili Ceo dei portali MarcheLovers.it – StayInMarche.it e Federica Silenzi, l’influencer più nota della regione Marche e fondatrice del progetto InfluencerMadeInMarche.it, hanno deciso di unire le forze. «Siamo marchigiane, amiamo le Marche e vogliamo vivere di turismo nelle Marche».





Per chi si affaccia nelle Marche viene proposta una selezione delle migliori esperienze che si possono vivere sul territorio marchigiano (MarcheLovers.it) e dei migliori alloggi extralberghieri (StayInMarche.it – B&B, Case e Ville per Vacanza e Affittacamere ecc.) testati e certificati da chi tutto questo lo vive in prima persona raccontando il tutto con foto, video, stories e reels (InfluencerMadeInMarche.it). Dopo un’estate 2022 che ha visto crescere le presenze di turisti dal 2019 le Marche cominciano a piacere sempre di più e a consolidare il loro successo.



«Abbiamo fuso le nostre competenze per dare uno slancio ancora maggiore sulla scia di un trend che continua in ascesa – dicono all’unisono Federica e Alessandra – le Marche saranno sempre più protagoniste del tessuto turistico italiano, bisogna quindi aumentare la professionalità e la comunicazione, la nostra partnership passa proprio da queste priorità: professionalità, competenze, comunicazione marketing». «Gestisco affitti brevi e case vacanza dal 2019. Grazie ad un finanziamento regionale - racconta Alessandra Alessandrini Gengili - ho potuto realizzare il mio sogno di creare un portale che raccoglie le migliori strutture ricettive. I social ora sono fondamentali e con noi scendono in campo i migliori influencer delle Marche».