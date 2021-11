Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip con l’abito di Emiliano Bengasi: «Una grande vetrina»

FERMO - Emiliano Bengasi torna a vestire il mondo dei vip e dopo Claudia Gerini, Giorgio Panariello, Diana del Bufalo e Luca Onestini, solo per citarne alcuni, stavolta è toccato all’inquilina della casa del Grande Fratello Vip nonché ex Miss Italia Manila Nazzaro.

Lo stylist della Nazzaro, infatti, ha contattato il designer fermano per realizzare un abito che Manila potesse indossare durante una delle prime serate del Grande Fratello Vip. Si tratta di un abito ampio, midi con coda, di colore nero e rosa cipria, realizzato in pizzo francese. «E’ stata per me una bellissima vetrina – afferma Bengasi –: andare in onda su Canale 5 in prima serata credo sia un traguardo prestigioso ed importante. Molti influencer, blogger e giornali hanno definito quello di Manila il miglior outfit della serata».

