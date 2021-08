Continua a tormentare la moglie anche dopo il divieto di avvicinamento: 47enne finisce in carcere

FERMO - Proseguono i controlli ad ampio raggio dei carabinieri di Fermo. Ieri sera, al termine di una ricerca approfondita hanno localizzato e arrestato un 47enne fermano destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Si era reso responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie convivente, motivo per cui era stato già stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Le prescrizioni

Eppure, nonostante le misure cautelari, l’uomo in più occasioni aveva violato gli obblighi imposti dal giudice che, dopo aver ricevuto tempestivamente le segnalazioni, ha aveva appunto disposto, proprio giovedì, il provvedimento di custodia cautelare in carcere, in sostituzione delle precedenti misure a cui l’uomo era stato sottoposto. Così l’uomo, arrestato dopo essere stato rintracciato, veniva condotto in caserma per le formalità di legge, quindi associato alla casa circondariale di Fermo dove si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Lo spaccio

Anche sul fronte sostanze stupefacenti, proseguono serrati i controlli dei carabinieri. Gli uomini della sezione radiomobile di Fermo, sempre giovedì sera, a Porto Sant’Elpidio, hanno controllato un giovane 19enne del luogo che si è subito innervosito alla vista degli uomini in divisa. Così è scattata la perquisizione sul posto e sono spuntate tre confezioni di sostanza stupefacente, marijuana, per un peso complessivo di circa 40 grammi. Dalla perquisizione eseguita poi nella casa del ragazzo gli uomini dell’Arma hanno anche trovato alcuni oggetti utilizzati per il confezionamento delle dosi, con residui di sostanze stupefacenti. Così il giovane è stato deferito alla Procura della repubblica di Fermo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le attività

Anche nei prossimi giorni, i carabinieri fermani realizzeranno ulteriori controlli per la prevenzione e la repressione dei reati con particolare attenzione a quelli cosiddetti “predatori”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA