Danni, minacce e autolesionismo: denunciato e allontanato dopo la notte da incubo in lockdown

FERMO - Violenza di genere in aumento con il lockdown e la convivenza difficile tra uomo e donna. Le liti di coppia impegnano di frequente le forze dell’ordine, più di quanto si creda, polizia e carabinieri invitano a segnalare. In questo ambito s’inserisce il caso di Lido Tre Archi sollevato dal Corriere Adriatico negli ultimi giorni e del quale parla ora la polizia n un comunicato. Ci riferiamo alla violenta lite di coppia che si è consumata mercoledì tra le 4 e le 6, che ha richiesto l’intervento della volante in un condominio di via Tobagi.

Gli agenti sul posto hanno rintracciato subito l’uomo che, fuori di sé, si era inferto dei tagli superficiali, ferite sulle braccia e sulle mani, utilizzando schegge di legno raccolte da terra e insanguinando così pianerottolo e scale.

La ricostruzione

Ora, ricostruiscono i poliziotti, dopo aver litigato con la ex compagna, dopo averla minacciata, costringendola a rifugiarsi da un’amica, aveva preso a tagliarsi mentre la donna era riuscita a scappare. Uscita in strada ha raccontato agli agenti come si erano svolti i fatti, ha detto della lite che sarebbe scoppiata per futili motivi ma lei non sarebbe rimasta ferita. Lui, accecato dall’ira, aveva danneggiato due fioriere in cemento e aveva infranto il vetro di una porta d’ingresso e di un locale, aveva rovesciato un motorino e danneggiato la carrozzeria di un’utilitaria in sosta. Nel momento del fermo era fuori controllo e sono dovuti intervenire i carabinieri del Radiomobile in aiuto ai colleghi della polizia. L’uomo è stato medicato in ambulanza dal personale del 118 poi è stato convinto a salire sull’auto di servizio per essere accompagnato in questura dove è stato denunciato per la lite e per i danni che aveva provocato. L’autorità giudiziaria, informata degli eventi il giorno dopo, quindi tempestivamente, ha ordinato l’allontanamento e il divieto di avvicinamento alla donna che ha abbandonato l’appartamento. Lui è stato invece scortato dalla Questura in un Comune vicino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA