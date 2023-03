Uno vende telefonini, incassa e scompare; l'altro maltratta i genitori: doppio avviso del questore

FERMO- Avviso orale al truffatore e al ragazzo che maltratta i genitori, in questo caso accompagnato dall'allontanamento dalla casa familiare. Le misure sono emesso dal Questore di Fermo, Rosa Romano. Tutti i destinatari delle misure di prevenzione personali erano destinatari di misure cautelari e denunciati in stato di libertà in quanto ritenuti responsabili di episodi delittuosi.

Porto San Giorgio

Il primo avviso orale è stato recapitato ad un soggetto soggetto denunciato per truffa. Proponeva in vendita smartwatch e smartphone, ma poi, una volta incassato, spariva. Ha collezionato diverse denunce per reati contro il patrimonio.

Sant'Elpidio a Mare

Avviso orale e allontamento dalla casa familiare, invece, per un ragazzo accusato di maltrattamenti nei confronti dei genitori. Sono stati deocumentati numerosi reati ed azioni minacciose, violente e via via più pericolose nei confronti dei propri genitori concretizzatesi in delitti contro la famiglia, la persona ed il patrimonio.