Fermo, continua a maltrattare la madre e in casa sfascia tutto: per il 26enne si aprono le porte del carcere

FERMO - Era già sottoposto, per gli stessi motivi, all'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria, ma ha continuato a maltrattare la madre e si è scatenato in casa, distruggendo tutto: ora per il 26enne di Fermo si sono aperte le porte del carcere.

Ancona, imbrattano tutto ma sotto gli occhi delle telecamere: fidanzatini-writer denunciati dal vicesindaco

I carabinieri di Fermo, dopo avere ricevuto una denuncia-querela da parte di una residente, hanno denunciato un 26nne per maltrattamenti in famiglia.

Il 26enne era stato scarcerato a luglio in seguito a un episodio simile ai danni della madre e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ciò, però, non avrebbe impedito una escalation di comportamenti violenti: da azioni aggressive e minacciose fino al danneggiamento di arredi e suppellettili dell'abitazione condivisa fino a rendere impossibile la convivenza. L'intervento dei carabinieri è stato tempestivo e deciso, con richiesta di aggravamento della misura cautelare e attivazione del codice rosso. In breve tempo, su richiesta della Procura, è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a firma del gip del Tribunale di Fermo.