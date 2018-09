Bomba d'acqua sulla costa strade e sottopassi allagati, tanti i disagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Sottopassi allagati, tombini aperti, strade franate e seminterrati inondati. Disagi ovunque sulla costa per la bomba d’acqua che si è abbattuta ieri pomeriggio. A Casabianca di Fermo un'automobile è rimasta incastrata nel sottopasso, a Porto San Giorgio allagamenti in via Castel Fidardo, situazioni critiche in via Solferino e via Oberdan. A Porto Sant’Elpidio in via XXSettembre si è sbriciolato l’asfalto. Problemi di circolazione e strade allagate ovunque. Tombini aperti per agevolare il deflusso delle acque. Massimo impegno di polizia municipale, protezione civile e vigili del fuoco. Il sindaco portoelpidiense Franchellucci ha monitorato la situazione. Tanti cittadini si sono ritrovati garage, case e attività al piano terra allagate per un quarto d’ora di pioggia battente e grandine. Impegno massimo dei dipendenti dell'ufficio tecnico per ripristinare la situazione. Allagamenti in Via Firenze, Via Piacenza, via Cadore. A Sant’Elpidio a Mare il sindaco Alessio Terrenzi ha rinviato le feste. Posticipati concerti del week end e festa dello sport causa maltempo.