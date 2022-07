Malore in casa, il compagno chiama i soccorsi ma la donna muore. Si sospetta l'overdose

FERMO - Morta una donna lituana di 35 anni in contrada Paludi nella notte tra giovedì e venerdì. Si indaga in merito a una presunta overdose. Si tratterebbe quindi della terza overdose nella zona nel giro di pochi mesi. Non c’è stato nulla da fare purtroppo per la donna. I soccorsi del 118 e della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio sono arrivati nell’immediato, subito dopo la segnalazione.

Donna muore in casa, si sospetta l'overdose

Medici e volontari sono entrati in un capanno, in campagna. Non doveva essere trascorso troppo tempo dall’arresto cardiaco ma tutte le operazioni di salvataggio sono state vane. A dare l’allarme sembra sia stato il compagno. I bollettini delle forze dell’ordine rimandano ai sequestri giornalieri di stupefacenti a testimonianza dell'impennata del consumo della droga killer, almeno raddoppiato negli ultimi tre anni.