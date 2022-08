Malore in acqua, donna salvata in extremis a Lido di Fermo. Trasportata in eliambulanza a Torrette

FERMO - Attimi di paura a Lido di Fermo. Una donna è stata soccorsa in mare e salvata in extremis dall'annegamento. È accaduto nella tarda mattinata di oggi: l'anziana era in acqua quando ha accusato un malore. Stava per annegare ma è stata subito avvistata e soccorsa dai bagnini che l'hanno riportata sulla riva.

Donna salvata in extremis dall'annegamento

Immediatamente sono stati allertati i sanitari del servizio di emergenza e si è deciso anche di allertare l'eliambulanza date le sue precarie condizioni di salute. Il velivolo è atterrato ed ha trasportato la bagnante all'ospedale di Torrette di Ancona per accertamenti più approfonditi.