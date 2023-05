FERMO - Come consuetudine, con decreto del Presidente della Repubblica del Primo Maggio, sono stati insigniti della decorazione della “Stella al Merito del Lavoro” e del titolo di “Maestro del Lavoro” tre cittadini della provincia di Fermo.

L’onorificenza, istituita con Regio decreto 30 Dicembre 1923, ha interessato come ogni anno, sul territorio nazionale mille lavoratori dipendenti del settore privato, su una platea di oltre 18 milioni di lavoratori, di cui 32 della Regione Marche e appunto tre della provincia di Fermo, ai quali è stato conferito il prestigioso riconoscimento, per essersi particolarmente distinti durante tutto l’arco del loro percorso lavorativo per perizia, laboriosità, buona condotta morale e per aver contribuito ad innovare, migliorare i processi aziendali, le misure di sicurezza e per essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni all’attività professionale.

Tuttavia, pur se l’investitura dei tre nuovi Maestri e Maestre decorre dal Primo Maggio, la consueta cerimonia per la consegna della Stella e dell’attestato non avviene come tradizione in occasione della Festa del Lavoro, ma essendo il 2023 un anno speciale per l’onorificenza, si svolgerà il prossimo 5 dicembre, in concomitanza con la celebrazione appunto dei cento anni di istituzione della “Stella al Merito”.

I nuovi Maestri della Provincia di Fermo sono: Rosario Capparuccia di Montappone, da 25 anni dirigente Sigma spa, Franco Federini di Fermo, dirigente in pensione, con 40 anni di servizio presso Poste Italiane spa, Adorno Ferretti di Santa Vittoria in Matenano, da 33 anni impiegato Sigma spa. Grande soddisfazione è stata esternata dal console interprovinciale dei Maestri del Lavoro Giorgio Fiori che, anche a nome di tutto il direttivo del Consolato piceno-fermano