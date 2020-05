Fermo, si è spento Gabriele Coccia, l'Anmil in lacrime per il suo presidente emerito

FERMO - «Perdiamo una pietra miliare dell’associazione, che uscirà sicuramente cambiata da questo dolore». Con parole piene di affetto e amarezza, l’Anmil ha salutato ieri la scomparsa del presidente emerito della sezione di Fermo, Gabriele Coccia.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, è arrivato il giorno tanto atteso: zero nuovi positivi nelle Marche/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

Domani il Corriere Adriatico si fa in tre: giornale, inserto speciale e una mascherina in omaggio

E’ morto nella tarda serata di lunedì e dell’associazione mutilati e invalidi è stato davvero una figura di riferimento per decenni.

Entrato come semplice iscritto, ha partecipato in modo instancabile ad ogni attività del gruppo per più di mezzo secolo.



Nel 1979 è entrato nel consiglio provinciale di Ascoli, per poi andare a ricoprire la carica di consigliere nazionale dal 2003 al 2008, fino all’istituzione della sezione provinciale di Fermo, di cui è stato presidente per due mandati. Aveva passato il testimone appena qualche mese fa, all’inizio del 2020. Nei cinquanta anni di attività ha accompagnato l’associazione nei tanti cambiamenti, dalle lotte in piazza alla costruzione di un rapporto di dialogo con l’Inail e la politica. Affranto il presidente regionale Anmil Marcello Luciani, chiamato qualche mese fa a raccoglierne l’eredità: «Perdiamo un grande presidente ed un grande uomo. Indescrivibile il vuoto che ha immediatamente avvertito ogni associato, ogni militante, ogni collaboratore della nostra associazione. Gabriele aveva amici sparsi in tutta Italia, innumerevoli le persone che lo piangono. Gabriele è stato una pietra miliare di questa associazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA