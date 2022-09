FERMO - Non solo cinghiali. Come abbiamo riferito ieri in provincia è allarme anche per la presenza di lupi. L’ultima segnalazione è arrivata dalle colline fra Fermo e Porto San Giorgio e a far presente la situazione, come già avvenuto qualche settimana fa, è il presidente interprovinciale di Federcaccia, Stefano Artico che ha ricevuto l’ennesima segnalazione del passaggio dei predatori.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Ancora i lupi: sbranate altre tre pecore. Allarme in collina fra Fermo e Porto San Giorgio

L’episodio nella notte fra mercoledì e giovedì, in contrada Vallescura, a 500 metri dalla zona in cui si trovano Protezione civile e Croce Azzurra. Il proprietario di tre pecore ha ritrovato i suoi esemplari sbranati dai lupi, due delle pecore sono state mangiate dagli animali mentre una è stata lasciata lì nel cortile dopo l’aggressione. Il proprietario ha subito allertato l’ufficio veterinario di competenza. Gli esperti consigliano di non lasciare gli animali in cortile e di fare molta attenzione anche ai cani. A quanto pare occorre convivere con queste presenze e quindi è necessario prendere tutte le precauzioni necessarie.