I lupi scendono a valle: ​esemplare travolto e ucciso da un'auto

FERMO - Altre cento pecore sbranate dai lupi ma stavolta vittima è stato anche un esemplare di specie protetta dal Wwf. Ieri mattina un lupo è stato investito sulla Valdaso, a Piane di Moresco, in pianura. Sono intervenuti i medici veterinari, i carabinieri, le guardie zoofile. Sono state scattate foto e inviate alla Regione.Il problema degli animali selvatici si allontanano dalla montagna in cerca di cibo e scendono a valle s’ingigantisce ogni giorno che passa. Deve preoccupare un animale schivo e riservato come il lupo che arriva a spingersi fino a dieci chilometri dal mare per attaccare. «Ci sono stati diversi attacchi negli ultimi giorni, sono state sbranate 102 pecore nella zona, ma questa mattina (ieri, ndr) un lupo è stato inseguito dai cani e, nella fuga, ha attraversato la strada ed è stato investito», dice Fabrizio Scartozzi, portavoce degli allevatori. L’animale morto è all’Università Veterinaria di Camerino. A investirlo è stata una donna che l’ha visto all’ultimo minuto, aveva attraversato improvvisamente.