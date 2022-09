FERMO Lupi e cinghiali, ormai è un’invasione. Le segnalazioni si accavallano e arrivano spesso dalle porte delle città. A preoccupare, in particolare, sono i lupi che fanno strage di animali e girano indisturbati sulle colline fra Fermo e Porto San Giorgio, a due passi dal mare. Stefano Artico di Federcaccia è arrivato a lanciare un appello per non girare in zona con i cani. A dargli manforte è ora Vittorio Ferracuti con una email e una foto su un lupo immortalato di notte.



Le immagini



«I lupi - ricorda - sono almeno due, di cui uno con un collare satellitare. Se quindi chi di dovere, tramite il segnale satellitare, è a conoscenza che questi lupi circolano a Fermo, e più precisamente all’interno di aree private cittadine, è veramente irresponsabile non avvertire le persone che ci vivono all’interno. Alla fine dello scorso mese la mia cagnetta è stata anche attaccata dai lupi, dentro il giardino di casa, che si trova a soli 20 metri dal confine con il centro abitato: ha riportato la perforazione di un polmone ed è stata curata da una clinica veterinaria di Tolentino. E dopo aver riportato la scheda di memoria sulla fototrappola, la stessa ha fotografato un lupo pochi minuti dopo che mi ero allontanato, in pieno giorno».



I timori



Ferracuti acclude le coordinate dell’avvistamento, 43°09’54.9 N 13°43’10.1 E 43.165252, 13.719475 per un’area a valle del centro, fra viale Trento e tutta la zona verde alle porte della città. Un bel rischio. «Qui - chiosa - c’è anche un cantiere con operai, chiedo che questi lupi vengano catturati e trasferiti lontano dalla mia abitazione o, in alternativa, chiedo l’autorizzazione di catturarli per poi metterveli a disposizione».