FERMO - Ancora qualche giorno di lavori, poi la Lungotenna riaprirà per l’estate; si sta procedendo con le ultime operazioni per terminare i lavori nella zona della rotatoria di San Tommaso e, in centro, a Fermo, si sta procedendo con le asfaltature in alcune zone critiche della città. Ci si sta preparando al meglio per la prossima stagione estiva, insomma, le premesse ci sono tutte.

La circolazione

É proprio per migliorare e rendere più fluida la circolazione nelle prossime settimane di vacanze che il cantiere della Lungotenna si fermerà. «Si pensa – fa sapere il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro – a riaprire per questo weekend. Poi i lavori torneranno nei primi giorni del mese di settembre per completare il tratto mancante. C’è da realizzare ancora circa un chilometro di strada». Ovviamente si tratta del primo tratto dei lavori di quella che è una delle arterie che collegherà il nuovo ospedale alla statale e alla costa, in attesa che vada avanti la procedura per cui a Fermo sono arrivati altri 10 milioni per il completamento. Per un’opera che dovrà essere completata ce n’è un’altra, la rotatoria di San Tommaso, già funzionante da diverse settimane, per la quale anche il tratto a est volge al termine. Sulla strada, essendo ancora aperto il cantiere, c’è la segnaletica gialla provvisoria, ma già c’è il marciapiede, la stessa rotatoria e sono funzionanti tutti gli accessi da e per Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, dalla zona di San Marco alle Paludi e l’accesso con il lato est.

Gli interventi

Sono state tolte le recinzioni, lasciate al minimo, con gli spartitraffico su cui al momento ci sono dei separatori amovibili. «Quello che manca per completare l’opera – spiega Calcinaro – è la divisione tra la strada comunale, quella davanti ai negozi, e la strada statale. Si sta lavorando con l’Anas». L’opera era attesa ed è funzionale, visto il traffico che spesso si registra all’incrocio, importante per viabilità lungo la statale e da e verso la zona di San Marco.

Il traffico

É stata aperta al traffico veicolare nel mese di marzo (pochi giorni prima del ponte ciclopedonale sul fiume Ete), e tra gli obiettivi, come detto, c’è quello del miglioramento del traffico veicolare provinciale. A proposito di rotatorie, prima di quella di San Tommaso, ha visto la luce quella all’incrocio tra Marina Palmense e Torre Di Palme, altro incrocio nevralgico e in passato a forte di rischio di incidenti. Manca poco quindi, per togliere anche le ultime macchine da lavoro rimaste a San Tommaso, ma andando verso il centro della città, è tempo di pensare ad alcuni lavori di asfaltatura.

Gli asfalti

Alcuni tratti sono già stati fatti, come quello che dalla rotatoria all’incrocio tra viale Trento e via Zeppilli porta all’altra rotatoria nei pressi di piazza Dante. L’annuncio di questi lavori, nei giorni scorsi, con le operazioni fatte in notturna per evitare ingorghi e code al traffico cittadino. «C’è stata – aggiunge il sindaco – anche la zona Tirassegno, si procederà, sempre per quanto riguarda il viale Trento, ad asfaltare un altro tratto nei pressi del cimitero, in direzione Porto San Giorgio, e asfalteremo altre strade periferiche, come un tratto della Castiglionese. In questa strada forse il prossimo anno ci sarà un intervento più importante». Nell’attesa ci sono da completare tutti questi lavori e vivere la stagione estiva, ma verso la fine dell’anno, si prevede un altro lotto di asfaltature.