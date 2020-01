Fermo, lui ruba un cellulare e aggredisce il proprietario, lei guida l'auto per la fuga: madre e figlio denunciati

FERMO - Lui ruba un cellulare da un'auto in sosta aggredendo anche il proprietario, lei lo aspetta in auto per la fuga: denunciati dalla Polizia di Fermo madre e figlio.

E' successo qualche fionro fa, quando un uomo ha parcheggiato l'auto per entrare in un negozio. Ma una volta dentro ha notato un ragazzo che armeggiava intorno alla sua sua auto. E' uscito immediatamente ed ha affrontato il giovane, che nel frattempo era riuscito ad aprire lo sportello e a prendere il cellulare. Il ragazzo ha tentato di divincolarsi e di colpire a pugni il derubato, ma senza riuscirci, fino a quando non si è affiancata un'auto su cui è subito salito per darsi alla fuga. Ma la vittima è riuscita ad annotarsi alla targa: i poliziotti ci hanno messo pochi giorni per rintracciare la coppia di ladri: madre e figlio sono stati denunciati.

