Lotta tra bande per il mercato della droga â€‹dietro l'accoltellamento in spiaggia

di Pierpaolo Pierleoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Cercano di fare chiarezza, i carabinieri,. Incuranti del luogo pubblico e degli avventori del locale presenti nei paraggi, in 4, magrebini, hanno accerchiato la vittima, loro connazionale, e al termine di una serie di percosse uno di loro gli ha sferrato un fendente a una coscia. Subito dopo si sono dileguati. Anche l’uomo ferito alla gamba ha fatto rapidamente perdere le sue tracce.I militari cercano di ricostruire l’accaduto e per farlo stanno seguendo diverse piste. L’ipotesi principale appare quella di un regolamento di conti. Il fatto che il giovane accoltellato si sia dato alla fuga, senza chiedere soccorso, malgrado una ferita che gli aveva procurato un’abbondante perdita di sangue, fa pensare che temesse di essere identificato o perquisito. Bande rivali, magari ai ferri corti per spartirsi la gestione della droga nella zona?