Localizzato a Stoccarda il latitante che aveva seminato il panico in tutta la provincia

FERMO - Condannato per estorsione, droga e rapine quindi si erano perse tutte le sue tracce: i Carabinieri del Reparto Operativo Nucleo Investigativo di Fermo, al termine di una complessa e articolata attività di indagine, diretta dalla Procura Generale ella Repubblica di Ancona, supportati dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia (inserito nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale), hanno localizzato a Stoccarda il latitante Angelo Sassano, 47 anni, operaio, pregiudicato.

Era stato condannato con tre diverse sentenze irrevocabili, emesse rispettivamente dal Tribunale di Bergamo e dalla Corte di Appello di Ancona, negli anni 2014, 2015 e 2018, poiché riconosciuto colpevole di gravi reati tra cui estorsione, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi nella città lombarda e in provincia di Fermo, per i quali gli era stata inflitta la pena complessiva di 8 anni e 11 mesi di reclusione, 6.200 euro di multa e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Sassano era finora, riuscito a sfuggire alla cattura, allontanandosi da Porto Sant'Elpidio, dove era domiciliato, trovando rifugio in Germania, sostenuto da una rete di conoscenti e parenti. Tuttavia le ricerche degli inquirenti hanno permesso di localizzarlo a Stoccarda. La parte esecutiva è stata poi espletata dal collaterale Ufficio di cooperazione internazionale di Polizia tedesco che ha provveduto a notificare all'interessato il mandato di arresto europeo, emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Ancona. Il 47enne, al momento rinchiuso nel carcere di Stoccarda, anche per reati commessi in Germania, al termine delle esigenze cautelari tedesche, sarà riconsegnato all'Italia, dove sconterà la pena inflittagli.

