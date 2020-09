Rissa tra ubriachi: ucraino dal pugno pesante stende un connazionale e lo manda all'ospedale, denunciato

FERMO - Scoppia la rissa tra ubriachi: ucraino si "distingue" stendendo un connazionale e mandandolo all'ospedale, ma scatta la denuncia da parte dei carabinieri.

In un bar di Fermo un ucraino è stato denunciato per lesioni gravi. In una rissa tra extracomunitari scoppiata per futili motivi tra ubriachi aveva colpito con inaudita violenza, con un pugno in faccia, un suo connazionale scaraventandolo a terra fino a causargli lesioni giudicate guaribili in trenta giorni. L’uomo è stato rintracciato e identificato dagli operatori del Nucleo radiomobile ed è scattata la denuncia.

