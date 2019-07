Lite tra il trans e la ballerina finisce a coltellate: lui ferito alla mano

di Sonia Amaolo

FERMO - Altro sangue a Lido Tre Archi nella notte tra domenica e lunedì per una lite tra una romena ballerina di night e un trans italiano. La situazione si è complicata quando si è intromesso un amico della ballerina. Un litigio per futili motivi, ma è spuntato un coltello. Immediato è stato l’intervento di Polizia di Stato e volontari del pronto soccorso. L’episodio è rimbalzato con il tamtam tra vicini, il passaparola, che si dicono sempre più stremati e impauriti da questi ripetuti episodi di violenza. Ha destato, infatti, clamore la vicenda, soprattutto tra quei palazzoni affacciati ai lati di via Pietro Nenni, a Sud del ponte di collegamento tra Tre Archi e Porto Sant’Elpidio.