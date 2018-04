Violenta lite in famiglia ferisce il marito con una coltellata al braccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - La polizia di Fermo è al lavoro per fare chiarezza su un accoltellamento che sarebbe maturato, da quanto ermege, a seguito di un litigio familiare. Un uomo è stato ferito dalla moglie ad un braccio da un fendente ed è stato subito soccorso e trasportato al pronto soccorso dove è stato preso in cura dai sanirtarai del Murri. Per fortuna nulla di grave. Sul posto oltre ai soccorritori è arrivata anche la polizia che ha subito avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Dalle prime indiscrezioni pare che tutto sia iniziato dopo una lite tra moglie e marito con la donna che avrebbe preso un coltello da cucina ferendo il consorte.