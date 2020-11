Lite per per futili motivi, accoltella una donna alla gamba: denunciato un 54enne

FERMO - Aveva ferito a una gamba una donna dopo un’accesa discussione, scaturita da futili motivi. Per questo è stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di strumenti atti a offendere un 54enne di Montegiorgio, fermato dai carabinieri di Porto San Giorgio.

I particolari

La donna, di nazionalità russa, ha riportato una ferita alla coscia, ma per fortuna le sue condizioni non preoccupano. E’ stata soccorsa dai mezzi del 118, il taglio è stato suturato, mentre l’aggressore, oltre a vedersi sequestrato il piccolo coltello con cui ha inferto il fendente, dovrà ora rispondere di accuse piuttosto pesanti. Sempre a Porto San Giorgio, i militari della locale stazione hanno concluso le indagini ed identificato un giovane del posto, accusato di danneggiamenti. Il ragazzo, oltre a compiere un atto vandalico, mettendo a soqquadro i bagni pubblici di proprietà comunale, ha avuto la brillante idea di esibire le sue gesta, pubblicando su Instagram i luoghi appena danneggiati. Forse pensava che il suo gesto sarebbe passato inosservato, ma ha sbagliato le previsioni. La bravata ha consentito all’Arma di identificarlo e chiamarlo a rispondere delle sue azioni. Galeotti i social network pure per una donna di 45 anni di Pedaso. Anche per lei è scattata la denuncia, stavolta per diffamazione ai danni di una sua conoscente, per le frasi offensive che le aveva rivolto su Facebook. I carabinieri del Nucleo radiomobile, nella loro quotidiana attività di controllo del territorio, hanno anche denunciato un pakistano di 37 anni, risultato presente clandestinamente in Italia.

L’espulsione

E’ accusato di inosservanza dei provvedimenti di espulsione, ora è stato nuovamente avviato l’iter, da parte della questura di Fermo, per espellerlo dal territorio nazionale. Deferito infine un albanese di 28 anni. I militari lo hanno raggiunto mentre, insieme ad altri giovani, ascoltava musica all’aperto a tutto volume. L’uomo si è rifiutato di esibire i documenti alla pattuglia ed ora si trova a carico una denuncia per rifiuto d’indicazione sulla propria identità.

