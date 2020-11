Vecchie ruggini a Lido Tre Archi, violento litigio fra una donna e una trans

FERMO Rissa alla Caritas di Lido Tre Archi. In breve sono piombate sul posto le pattuglie dei carabinieri e l’allarme è rientrato. Secondo quanto trapela e in base alle testimonianze raccolte della gente del posto, la rissa è esplosa tra una donna e una transessuale che, a quanto viene riferito, quando s’incontrano se le suonano puntualmente per vecchie ruggini mai superate.

Non risultano feriti ma c’è stato un parapiglia e tanta confusione. Un’allerta che non accenna a smorzarsi nemmeno con il lockdown. Anzi, proprio quello aumenta il disagio sociale, con sempre più persone ridotte in povertà estrema. Almeno a guardare i dati della Caritas che da sempre ha il polso della situazione sulle persone indigenti.

