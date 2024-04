Fermo, allarme a Lido Tre Archi: si barrica in casa, lancia piatti dalla finestra e urla di volersi suicidare. Gli aggiornamenti

FERMO - Si barrica in casa. Allarme a Lido Tre Archi dove un giovane residente in via Nenni nella notte ha dato in escandescenze iniziando a lanciare dal balcone piatti e stoviglie di casa. All'arrivo di polizia e vigili del fuoco ha lanciato anche altri oggetti e alcuni ortaggi contro le divise.

«Mi voglio uccidere»

Il giovane ha urlato che voleva parlare con un medico e iniziato a dire che voleva uccidersi. In casa ci sono anche alcuni suoi famigliari che sarebbero però impossibilitati a uscire dall'appartamento. Per ora la situazione appare in stallo, in mattinata, dopo l'arrivo delle pattuglie della polizia, sono arrivati anche i carabinieri.