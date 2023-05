Pagano in due ma entrano in sei nel B&B a Lido Tre Archi, lo mettono a soqquadro e provano a fuggire: presi

FERMO - Pagano in due ma entrano in sei nel Bed & Breakfast a Lido Tre Archi, lo mettono a soqquadro e provano a fuggire: presi. È una delle operazioni messe in campo dalla polizia nel week end

nell'ambito dei servizi di controllo della movida. La volante della Polizia di Stato è stata contattata dal titolare di un B&B, che aveva consegnato le chiavi del suo locale a una coppia di giovani. Ma poi la aveva trovato occupato da altre 4 persone, nessuna delle quali con l’intenzione di affittare altre camere, che anzi venivano messe a soqquadro.

Poco prima dell’arrivo della polizia tutti e sei i giovani ventenni fuggivano a bordo di un’utilitaria, ma venivano fermati dopo pochi chilometri, in via Cavour, dalla pattuglia e sanzionati sia perché viaggiavano in 6 sull'auto, che per le cinture di sicurezza. I giovani, ricondotti dal titolare, si scusavano e si accordavano per proseguire il soggiorno.

I controlli

Sono state controllate 355 persone e 257 veicoli. I controlli si estendevano anche a 5 esercizi commerciali, nella fattispecie bar e pub ubicati a Porto Sant’Elpidio e Lido Tre Archi, frequentati da avventori per lo più di origine straniera e con precedenti di polizia, per poi concludersi nel comune di Porto San Giorgio, in via XX Settembre, nelle zone di ritrovo dei teenagers e nella zona adiacente alla stazione ferroviaria, via Oberdan, via Trevisani, piazza Bambinopoli, lungomare centro, via Rismondo e piazza Gaslini senza riscontrare criticità.