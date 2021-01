Lido Tre Archi sempre osservato speciale: anche covi dello spaccio nelle abitazioni

FERMO - Ancora controlli sulla costa e, in particolare, a Tre Archi. La Questura, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, ha effettuato altri posti di blocco. Soltanto nel quartiere, identificate più di 60 persone con la verifica di più di 30 mezzi; ritirate anche una decina di autodichiarazioni che sono state presentate prima del coprifuoco delle ore 22.

Nel mirino anche due giovani tunisini, residenti fuori provincia, ai quali gli agenti avevano chiesto la motivazione del loro spostamento ricevendo una risposta che non giustificava la presenza in zona. I due sono perquisiti ed è spuntato fuori un contenitore di plastica con un paio di grammi di marijuana.



Uno dei due ha anche detto che si trattava di cannabis light acquistata legalmente in un negozio, ma senza avere lo scontrino né la confezione originale. Il possessore è stato segnalato alla Prefettura ed entrambi gli stranieri multati per la violazione del divieto di spostamento. Al setaccio anche alcuni condomini del quartiere, sia per accertare i sigilli degli appartamenti che per la ricerca di situazioni di degrado o di pericolo. Sulle scale di un condominio è stata riscontrata la presenza di un giovane straniero il quale, visti i poliziotti, è fuggito per tornare nell’appartamento dal quale era uscito poco prima, tentando di chiuderne la porta.



Gli agenti lo hanno subito inseguito e sono riusciti a entrare nell’alloggio dove vi erano altri due connazionali nordafricani ventenni. Uno dei coinquilini ha prelevato da un tavolo un involucro cercando di raggiungere il bagno per gettarlo nel wc ma è stato bloccato. L’involucro, analizzato dalla polizia scientifica, conteneva eroina ancora da suddividere in dosi per 35 grammi. La perquisizione del monolocale ha consentito di trovare anche alcune stecche di hashish per un peso di 5 grammi e il materiale per confezionare dosi per lo spaccio. I tre soggetti domiciliati nell’appartamento sono stati accompagnati in Questura per essere identificati e denunciati.

