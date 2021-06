Fiamme in cucina, incendio nell'appartamento. Paura per una donna, marito e figlio erano a fare la spesa

FERMO - Cucina in fiamme a Lido Tre Archi, sulle cause le indagini sono ancora in corso ma si propende per l’accidentalità, tutto sarebbe partito dalla cappa di aspirazione surriscaldata, ma il punto interrogativo è d’obbligo per il momento. Il cortocircuito resta l’ipotesi più plausibile. È andata a fuoco la stanza, le fiamme si sono estese a tutto l’appartamento al primo piano, dove abita una famiglia in affitto.

Non ci sono stati feriti né intossicati e non è stato necessario evacuare l’abitazione, ma i danni da fumo alle pareti sono ingenti e i mobili sono stati danneggiati. I vigili del fuoco sono arrivati alle 11 sulla Statale Adriatica, un paio di metri a nord del sottopasso dei Tre Archi che dalla nazionale porta al quartiere. A segnalare il rogo, che non riusciva a spegnere da sola, è stata l’inquilina. La donna era sola in casa, marito e figli erano al supermercato. L’intervento dei pompieri è stato tempestivo e risolutivo.

