Lido Tre Archi, si scaglia contro i carabinieri e finisce dai domiciliari al carcere

FERMO - Si scaglia contro i carabinieri che erano andati a controllare che fosse in casa perché era agli arresti domiciliari a Lido Tre Archi. Adesso è in carcere. Si tratta dell'uomo che a inizio marzo aveva minacciato con una pistola giocattolo la ex compagna e la sorella di lei. Ora è stato protagonisti di un altro episodio.



Quando sono arrivati i militari dell’Arma per le normali verifiche, ha preso una mazza e ha cominciato a picchiare sui mobili come una furia, picchiava e lanciava oggetti dal balcone, soprammobili e piatti, quello che gli capitava sotto tiro. L’uomo è stato arrestato, per resistenza a pubblico ufficiale. E dagli arresti in casa è passato a quelli in carcere. © RIPRODUZIONE RISERVATA