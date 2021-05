Fermato durante il coprifuoco, era nell’auto che aveva rubato appena due ore prima: giovane nei guai

FERMO - Lido Tre Archi sotto osservazione con i controlli della polizia, delle pattuglie del Reparto prevenzione crimine di Pescara e dell’unità cinofila della Guardia di finanza. Delle 190 persone e 130 veicoli passati al setaccio, più di un terzo riguardano il quartiere costiero di Fermo sul quale, come tiene a sottolineare la Questura, è sempre altissima l’attenzione.

Spaccio fast sulla costa, blindata Lido Tre Archi: controlli quotidiani nei palazzi a rischio e multe a chi è stato pizzicato senza mascherina

Posti di controllo in via Palmiro Togliatti, via Pietro Nenni e Walter Tobagi e accertamenti nelle aree pubbliche di aggregazione e nei sottoportici dei palazzi che hanno portato a identificare 84 persone e controllare 50 veicoli. Solo una multa per il mancato uso della mascherina e due per quelle legate al codice della strada, una per la mancata revisione del veicolo e una, ancora una volta, per la mancanza dell’assicurazione.

Un fenomeno, come abbiamo più volte rimarcato, sempre più preoccupante, tanto che nell’ultimo anno sono state circa 300 le multe per questo motivo. Nella stessa zona, oltre al breve intervento della Volante per la discussione tra un addetto al controllo della società di trasporto pubblico con un giovane sprovvisto del biglietto che si rifiutava di fornire le generalità per evitare la multa, nelle prime ore della notte, in via Aldo Moro, gli agenti della Questura hanno anche rinvenuto un’auto rubata a Porto San Giorgio.

Intorno all’1, infatti, il personale ha proceduto al controllo dell’unico mezzo in transito nel quartiere, condotto da un trentenne residente nell’entroterra fermano e già noto per i suoi precedenti penali. Poiché la vettura non era intestata al conducente, che forniva vaghe motivazioni sul possesso, attraverso la sala operativa si è accertato che era stata rubata appena un paio di ore prima. Il trentenne è stato accompagnato in Questura dove è stato denunciato per la ricettazione del veicolo e multato per aver violato il divieto di spostamento dopo le 22; l’auto è stata riconsegnata al proprietario.

