Prostituta minaccia cliente che vola dal balcone Arrestata dalla polizia

FERMO - La sezione anticrimine della Polizia di Stato del commissariato di Fermo, nelle prime ore della mattinata rintracciava del quartiere di Lido Tre Archi di Fermo la nota pluripregiudicata italiana M.C. di 46 anni traendola in arresto sulla base di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Fermo, per il reato di rapina aggravata dall’uso delle armi.La donna, di origini piemontesi ma da oltre un decennio orbitante in questo ambito territoriale, nel pomeriggio del 22 febbraio scorso, sempre nel predetto quartiere, dopo aver concordato un prestazione sessuale con un uomo, non soddisfatta della cifra elargita (30 euro) lo minacciava con un grosso coltello da cucina per farsi consegnare il portafogli.Il malcapitato, al fine di sfuggire alla rapina, cercava rifugio sul balcone dell’abitazione, posta al terzo piano dello stabile. L’uomo, sempre per sfuggire all’arrestata, tentava di calarsi di sotto, ma, viste anche le pessime condizioni atmosferiche, precipitava nel ballatoio sottostante per un’altezza di oltre 6 metri. Il ferito, in gravi condizioni, veniva ricoverato d’urgenza, con trasporto in eliambulanza, presso il nosocomio di “Torrette” di Ancona in prognosi riservata, avendo riportato la frattura della teca cranica che lo poneva in serio pericolo di vita, ospedale dove tutt’ora è ricoverato.L’arrestata, dopo le formalità di rito, veniva associata al carcere di Pesaro a disposizione dell’autorità giudiziaria fermana.